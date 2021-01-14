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台積電好威！第4季寫單季新高 全年大賺近二個股本
台積電今(14)日公佈 2020 年第四季財務報告，合併營收約 新台幣 3,615 億 3 千萬元，稅後純益約新台幣 1427 億 7 千萬元，每股盈餘為新台 幣 5.51 元(折合美國存託憑證每單位為 0.97 美元)。
與 2019 年同期相較，2020 年第四季營收增加了 14.0%，稅後純益及每股盈餘則均 增加了 23.0%。與前一季相較，2020 年第四季營收增加了 1.4%，稅後純益則增加了 4.0%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導 準則(TIFRS)所編製。
若以美金計算，2020 年第四季營收為 126 億 8 千萬元，較 2019 年同期增加了 22.0%， 較前一季則增加了 4.4%。
2020 年第四季毛利率為 54.0%，營業利益率為 43.5%，稅後純益率則為 39.5%。
5 奈米製程出貨佔台積公司 2020 年第四季晶圓銷售金額的 20%；7 奈米及 16 奈米 製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的 29%和 13%。總體而言，先進製程(包含 16 奈 米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的 62%。
台積電去年全年累計每股純益為19.98元，近二個股本，全年獲利和營收同創新猷。
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