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鴻海漲9.5元收116元 爆出31.47萬張歷史天量

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
鴻海股價開高走高一度衝上漲停117元，創2017年9月來新高。（歐新社）
鴻海股價開高走高一度衝上漲停117元，創2017年9月來新高。（歐新社）

鴻海（2317）集團布局電動車動作積極，多家外資喊買，目標價調高至130元，推升今(14)日股價開高走高一度衝上漲停117元，創2017年9月來新高，終場則是收在116元，上漲9.5元，漲幅8.92%，成交量再刷新紀錄，爆出31萬4,794張的歷史天量，市值增至1兆6,081.08億元。

鴻海陸續宣布與各車廠的合作案，昨日再添與浙江吉利控股集團的合作，雙方將成立合資公司，雙方各持股50%；鴻海集團已先後與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰簽約合作，另外，集團旗下機殼廠鴻準（2354）也開發鋁合金壓鑄技術，打進BMW供應鏈。

業界解讀，鴻海集團積極跨足電動車領域，長期目標鎖定未來的Apple Car；多家外資看好鴻海在電動車的布局及長期發展，給予買進、加碼評等，其中日系外資重申買進評等，目標價由105元調高至130元。

兩家美系外資也同步看好鴻海在電動車領域持續與新夥伴結盟的布局及未來發展，一家重申加碼評等，目標價維持120元；另一家則是重申買進評等，目標價維持130元。

鴻海今日以109元開出，上漲2.5元，站上5日線，股價開高走高，一度攻上漲停117元，終場則是收在116元，上漲9.5元；鴻海強漲，鴻家軍跟進大漲，廣宇（2328）收36.4元漲停板、正達（3149）也以漲停29.4元收盤、鴻準收76.9元，漲幅5.63%、天鈺（4961）收155元，漲幅8.39%、乙盛-KY（5243）收71.6元漲停板、樺漢（6414）也以漲停273.5元收盤。

鴻海 電動車

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