台積電熄火 台股跌62點收在15,707點

台股今（14）日受到權王台積電（2330）在法說會前夕，買盤縮手觀望，壓抑指數表現，終場下跌62.79點，收在15,707.19點，守住15,700關卡，成交量達3,885.42億元。

美國期貨電子盤以及主要亞股呈現漲跌互見。在台股方面，今日市場聚焦電動車題材相關個股，鴻海（2317）領軍上漲，上漲8.9%或9.5元，收在116元，另外，和碩（4938）、同欣電（6271）也攻上漲停板。此外，航運股也表現撐盤，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）紛紛以上漲作收。

展望後市，法人認為，台股目前各期均線呈多頭排列，月均線往上墊高，且日KD指標高檔頓化，多頭走勢未歇。另

就籌碼面觀察，外資連兩日小幅調節後，昨日再度大買百億，加上融券張數仍在歷史相對高點水位，台股有機會持續軋空行情，指數仍有高點可期。盤面焦點觀察，今日焦點為台積電法說，市場預期可望釋出正向展望，然今股價遇到壓力，留意Intel將於22日法說會釋出外包決定。