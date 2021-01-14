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台股過熱重挫？黃天牧：市場期待台積電法說會

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

台北股市14日開盤重挫逾百點，權王台積電（2330）跌破600元大關，投資人擔憂台積電股價過熱？金管會主委黃天牧（14）日上午出席立法院財委會前受訪時表示，台積電今日有法說會，大家對一些重要上市公司的表現都很有期待，主管機關不對股價做評論，但只要經濟發展持續表現良好，股市反應經濟基本面應該還是會有不錯的表現。

立法院財政委員會今日審查中華民國110年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於中國輸出入銀行等案，黃天牧於會前接受媒體聯訪。

媒體詢問台積電的股價是否有過熱情況？黃天牧表示，台積電今天有法說會，主管機關對個別股不會評論，只要經濟發展持續表現良好，股價就會有不錯的表現。

黃天牧指出，台股目前價、量上都有新高表現，作為主管機關，以往發言都是提醒投資人要慎選投資標的，每個階段都要注意風險，這是一貫的說法，目前並沒有特別注意需要注意的情況，股市高低、風險應該是投資人自己應該要注意的事情，至於商品的選擇，則尊重投資人自己的判斷。

至於國際板債2020年贖回或發行金額皆創新高，黃天牧指出，去年因為有些發行面的情況，所以有一些贖回，所幸金融市場是穩定的，今年的情況不便預測。

台積電 黃天牧

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