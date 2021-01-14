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證交所警告嚇到投資人 富邦VIX爆量下挫

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
富邦VIX交易量較13日倍增。券商軟體
富邦VIX交易量較13日倍增。券商軟體

富邦VIX（00677U）溢價過大，證交所13日特別發新聞稿示警，並提到該ETF淨值大跌還有潛在的下市風險，消息影響富邦VIX今爆量下挫，12點左右已成交34.4萬張，較13日高出一倍，不過富邦投信統計，ETF溢價仍高達37%，被賣壓壓下的溢價非常有限。

富邦VIX在近期股市瘋漲，被視為重要避險指標，一些投資人賭股市隨時大跌，一些人則真的想避險，導致該ETF買氣居高不下，溢價一連擴大到四成之多，代表盤中交易價格已經較基金淨值高出四成，投資人買進都要付出極高的成本。

證交所因應潛在投資風險，過去數度示警富邦VIX溢價過大，可能有溢價收斂的下跌情形，13日新聞稿又另外補充富邦VIX的淨值已經滑落3元，距強制清算門檻的2元不遠。

雖然依富邦VIX 14日的淨值，該ETF至少還要跌30%，才會跌到2元以下，而且依規定是近30日平均都不足2元申請清算，近期馬上下市的機會不大，但消息還是影響市場信心，先前證交所出手介入TDR也出現爆量下挫；富邦VIX今開盤就爆量跌，午盤量能已高出13日一倍以上，預期全天可能達到40萬張。

富邦投信 VIX

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