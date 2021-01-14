台股盤下震盪 權證交投熱度不減

台股今（14）日受到台積電（2330）壓在盤下震盪影響，指數也呈現走跌，盤中指數在15,700關卡附近徘徊，也帶動權證市場量能也維持在高檔，今日午盤權證成交金額達31.32億元，占大盤成交金額也再度來到1.08%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例攀升至96.45%，而認售成交金額則降至3.55%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰08購02（078690）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為鴻海、台積電、聯電（2303）、國巨（2327）以及聯發科（2454）；標的股權證金額較前一個交易日增加有鴻海、穩懋（3105）、同欣電（6271）、嘉聯益（6153）等；而標的股權權證金額萎縮，包含：台積電、聯電、國巨、聯發科等。

展望後市，法人認為，台股基本面良好加上資金充沛等利多，大盤仍有向上空間，類股持續輪動，選股不選市仍為主要操作策略，長線趨勢仍為未來主流。