快訊

中國8個月來「染疫第一死」：河北「瘟疫輪迴」的疫情焦慮

美駐聯合國大使無法來台 蔡英文與克拉夫特改視訊對談

台股盤下震盪 權證交投熱度不減

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

台股今（14）日受到台積電（2330）壓在盤下震盪影響，指數也呈現走跌，盤中指數在15,700關卡附近徘徊，也帶動權證市場量能也維持在高檔，今日午盤權證成交金額達31.32億元，占大盤成交金額也再度來到1.08%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例攀升至96.45%，而認售成交金額則降至3.55%，顯示投資人對於後市仍偏多看待。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰08購02（078690）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為鴻海、台積電、聯電（2303）、國巨（2327）以及聯發科（2454）；標的股權證金額較前一個交易日增加有鴻海、穩懋（3105）、同欣電（6271）、嘉聯益（6153）等；而標的股權權證金額萎縮，包含：台積電、聯電、國巨、聯發科等。

展望後市，法人認為，台股基本面良好加上資金充沛等利多，大盤仍有向上空間，類股持續輪動，選股不選市仍為主要操作策略，長線趨勢仍為未來主流。

台積電 鴻海

延伸閱讀

外資看好鴻海電動車布局 調高目標價至130元

台股居高思危 投信：永續+高股息策略更有利

台積電587元開盤跌18元 跌破600元

台股開盤摔118點 開在15,651點

相關新聞

聯發科營益率加速衝 小摩升目標價至950元

聯發科（2454）將公布去年第4季及全年財報，摩根大通搶先預測，4G晶片出貨成長及5G強勁的利潤支撐，聯發科上季營益率有...

催生新千金！外資捧富邦媒 目標價喊到1,070元

台股瞄準「萬六」關卡，外資催生新千金。瑞銀證券報告指出，富邦媒（8454）電商事業快速發展，在台灣已取得領先利基，未來可...

外資按讚吉利合作案 鴻海目標價升至130元

鴻海（2317）宣布和吉利汽車合作，搶攻電動車大商機，大和資本指出，鴻海新合作令人期待電動車事業有更大爆發力，加上鴻海確...

證交所警告嚇到投資人 富邦VIX爆量下挫

富邦VIX（00677U）溢價過大，證交所13日特別發新聞稿示警，並提到該ETF淨值大跌還有潛在的下市風險，消息影響富邦...

有錢人都在找「保值」避風港！專家看好這支年年填息「台積電營建股」

全球資金導致的低利環境，加上台商資金回流，使得去年台灣房市和股市一樣熱鬧。專家提醒，今年房市「價穩量縮」機率較高，相關選股方向以具利基的營造業為首選。

台積電587元開盤跌18元 跌破600元

台積電（2330）今(14)日收盤後將召開法說會，ADR周三開高後急殺，收跌3.07%，加上英特爾執行長將換人的消息，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。