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追高殺低風險提升 蔡鎮村：逢低布局訂單能見度高股

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

由於台積電ADR開高後清晨收低，造成今（14）日台股上攻壓力。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，今日盤勢重點在於關注台積電（2020年第4季及2021年第1季展望）法人說明會，其中以資本支出及業務夥伴合作案為關切重點，然而在法說會前三天多家外資調高台積電（2330）目標價，卻言行不一致的賣超，其中一家外資調高目標價，昨天卻賣超11,972張，明顯為避險跡象。

在台指期貨籌碼方面，至昨天為止外資淨空單達21,535口（相當650億元），然而本月外資買超集中市場約710億元，可視為運用台指期貨避險為主要目的。

在指數創歷史新高之季，風吹草動就造成長期投資人獲利了結賣壓。因此，交易人追高殺低的風險將大幅提升，適當避險或許有必要（但不是淨空單）。

接續密集法說會及經濟穩健之下，以逢低布局訂單能見度高且有題材的相關個股為宜，以提高理財投資勝算機會。

依2019及2020年兩年營收資料，在主要232檔ETF成分股（排除營建及金融）當中，2020年第4季營收季成長者有160檔；年成長者有164檔。2020年12月營收月成長者有150檔，年成長者有176檔。四個營收指標皆成者有74檔。因此，投資以這些個股配合有前瞻性題材，逢低布局，期貨則以避險操作為宜。

台積電 營收

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