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外資看好鴻海電動車布局 調高目標價至130元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

鴻海（2317）集團布局電動車動作積極，陸續宣布與各車廠的合作案，昨日再添與浙江吉利控股集團的合作，雙方將成立合資公司，多家外資看好鴻海在電動車的布局及長期發展，給予買進、加碼評等，目標價調高至130元。

多家外資最新報告出爐，同步喊買鴻海，目標價介於120~130元；其中日系外資重申買進評等，目標價由105元調高至130元，日系外資除看好鴻海集團與吉利控股集團的合作協議，有助未來搶進Apple Car之外，同時預估鴻海今年營收獲利將穩健提升，獲利可望年增28%，另外還調高鴻海去年至明年每股盈餘預估，幅度上調2~5%。

兩家美系外資也同步看好鴻海在電動車領域持續與新夥伴結盟的布局及未來發展，一家重申加碼評等，目標價維持120元；另一家則是重申買進評等，目標價維持130元。

外資力挺鴻海，加上電動車的布局題材，鴻海今日以109元開出，上漲2.5元，站上5日線，股價開高走高，盤中衝達114元，創下2017年11月以來的波段新高價。

鴻海 外資 電動車

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