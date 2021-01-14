催生新千金！外資捧富邦媒 目標價喊到1,070元

台股瞄準「萬六」關卡，外資催生新千金。瑞銀證券報告指出，富邦媒（8454）電商事業快速發展，在台灣已取得領先利基，未來可望持續受惠網購需求成長，2022年實現營收千億元目標，至2023年營收複合成長達26%，較產業增幅多出一倍的成長，首次追蹤給予「買進」評級，目標價1,070元，看好富邦媒晉升台股「新千金」！

瑞銀表示，台灣電商滲透率正在加速階段，富邦媒很早切入，透過優異的物流流程及規模優勢快速占得先機，2017至2020年富邦媒營收從300多億元，倍增到671億元，展現高速成長。期間經歷疫情帶動網購需求增加，反映在富邦媒去年股價翻倍，直到最近才因為投資人顧慮未來成長而放緩漲勢。

瑞銀指出，富邦媒已經達到規模效益，依最新數據，2019年台灣電商滲透率才11%，較鄰近市場仍大有可為，且據瑞銀實驗室調查，台灣去年沒有實施封城，一般民眾沒有面臨重大疫情考驗，網購需求仍大幅成長，增速不亞於中國、韓國和美國，顯示台灣消費行為也快速轉為線上。

因應日益增長的購物需求，富邦媒規劃在台南建設新物流中心，瑞銀認為，這有助推動運輸速度，加上富邦媒營收基礎擴張可提高議價能力，推估明年公司順利達到千億元營收目標，並在2023年實現營收複合成長26%的強勁表現，同期產業預期成長13%。

瑞銀也補充，市場擔心蝦皮可能威脅富邦媒營運，不過蝦皮仍以C2C模式為主，富邦媒擅長B2C，且逐步累積消費者認同，背後還有富邦金（2881）集團支援，未來幾年可保持龍頭地位。

外資對富邦媒今、明年營收推估成長到857億元、1,077億元，2023年1,285億元，每股純益（EPS）同步成長到17.5元、23.4元及28.8元。