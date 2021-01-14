外資按讚吉利合作案 鴻海目標價升至130元

鴻海（2317）宣布和吉利汽車合作，搶攻電動車大商機，大和資本指出，鴻海新合作令人期待電動車事業有更大爆發力，加上鴻海確定打入蘋果車供應鏈，對集團重申「買進」評等，目標價上修到130元。另高盛證券雖維持鴻海「中立」評等，但也上修目標價到104元。

大和資本是摩根士丹利和花旗環球之後，第三家對鴻海喊出130元目標價的外資，三家並列最高。次為麥格理日前上修到123元，摩根大通喊120元。

大和表示，鴻海和吉利跨出合作第一步，不僅宣布將製造汽車組件，雙方更大目標是提供全方位解決方案，並建立電動車生態系，以鴻海長期的代工經驗及吉利製造汽車的龐大資源，無疑能為彼此拉高戰力。

大和指出，鴻海先前發表電動車平台，陸續接洽大型車廠，已經超前部屬電動車商機，進一步和吉利合作，更有助新事業加速，同步推動集團轉型，堪稱電動車平台後的新里程碑。

大和並調查，鴻海已經打入蘋果車供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。樂觀情境下，2022年將逐步看到集團搶攻電動車成果，且會一路加速發展到2023年。

大和補充，短期來看，鴻海今年營運也會正向發展，主要是蘋果主力產品銷售均預期成長。整體將鴻海今、明年每股純益（EPS）預測上修到9.9元、11.8元，目標價自105元提高到130元。