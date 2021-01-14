快訊

疫情衝擊墾丁有多慘？去年旅遊人次 竟比37年前還少

北市東區忠孝東路四段住商大樓火警 消防20分鐘撲滅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資按讚吉利合作案 鴻海目標價升至130元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照
鴻海董事長劉揚偉。報系資料照

鴻海（2317）宣布和吉利汽車合作，搶攻電動車大商機，大和資本指出，鴻海新合作令人期待電動車事業有更大爆發力，加上鴻海確定打入蘋果車供應鏈，對集團重申「買進」評等，目標價上修到130元。另高盛證券雖維持鴻海「中立」評等，但也上修目標價到104元。

大和資本是摩根士丹利和花旗環球之後，第三家對鴻海喊出130元目標價的外資，三家並列最高。次為麥格理日前上修到123元，摩根大通喊120元。

大和表示，鴻海和吉利跨出合作第一步，不僅宣布將製造汽車組件，雙方更大目標是提供全方位解決方案，並建立電動車生態系，以鴻海長期的代工經驗及吉利製造汽車的龐大資源，無疑能為彼此拉高戰力。

大和指出，鴻海先前發表電動車平台，陸續接洽大型車廠，已經超前部屬電動車商機，進一步和吉利合作，更有助新事業加速，同步推動集團轉型，堪稱電動車平台後的新里程碑。

大和並調查，鴻海已經打入蘋果車供應鏈，正積極趕工製造蘋果需要的零組件，有望成為長線營運引擎。樂觀情境下，2022年將逐步看到集團搶攻電動車成果，且會一路加速發展到2023年。

大和補充，短期來看，鴻海今年營運也會正向發展，主要是蘋果主力產品銷售均預期成長。整體將鴻海今、明年每股純益（EPS）預測上修到9.9元、11.8元，目標價自105元提高到130元。

鴻海 電動車 蘋果

延伸閱讀

鴻海布局電動車劍指Apple Car 盤中股價創波段高

和碩電動車事業再擴大 盤中亮燈漲停、股價近三年新高

鴻海攻電動車 結盟大陸吉利

搶Apple Car大單 鴻海攜手吉利攻汽車代工

相關新聞

催生新千金！外資捧富邦媒 目標價喊到1,070元

台股瞄準「萬六」關卡，外資催生新千金。瑞銀證券報告指出，富邦媒（8454）電商事業快速發展，在台灣已取得領先利基，未來可...

外資按讚吉利合作案 鴻海目標價升至130元

鴻海（2317）宣布和吉利汽車合作，搶攻電動車大商機，大和資本指出，鴻海新合作令人期待電動車事業有更大爆發力，加上鴻海確...

有錢人都在找「保值」避風港！專家看好這支年年填息「台積電營建股」

全球資金導致的低利環境，加上台商資金回流，使得去年台灣房市和股市一樣熱鬧。專家提醒，今年房市「價穩量縮」機率較高，相關選股方向以具利基的營造業為首選。

台積電587元開盤跌18元 跌破600元

台積電（2330）今(14)日收盤後將召開法說會，ADR周三開高後急殺，收跌3.07%，加上英特爾執行長將換人的消息，台...

台指期開盤跌54點 台積期貨開盤跌10元

台指期今(14)日開盤15,705點，下跌54點。台積期貨近月合約開盤596元，下跌10元。

台股驚驚漲 但哪些族群卻讓人「賠價差」？

今年以來，加權指數屢創新高。不過，有些族群及個股的股價領先回檔，表現不如預期，投資人可能「賺了指數卻賠了價差」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。