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鴻海布局電動車劍指Apple Car 盤中股價創波段高
鴻海（2317）集團布局電動車動作積極，近期陸續宣布與各車廠的合作案，業界解讀，最終目標在為Apple Car訂單做準備；鴻海今(14)日以109元開出，上漲2.5元，站上5日線，股價開高走高，早盤衝達113.5元，創下2017年11月以來的波段新高價。
鴻海集團宣布，旗下富士康科技集團與中國大陸浙江吉利控股集團簽署戰略合作協議，將成立合資公司，雙方各持股50%；鴻海集團已先後與飛雅特克萊斯勒、裕隆、拜騰簽約合作，另外，集團旗下機殼廠鴻準（2354）也開發鋁合金壓鑄技術，打進BMW供應鏈；業界解讀，鴻海集團積極跨足電動車領域，長期目標鎖定未來的Apple Car。
台股今日下跌，鴻海今日以109元開出後走高，成為多頭指標，盤中漲幅4.22%，多家鴻家軍表現也不弱，廣宇（2328）盤中漲幅4.98%，鴻準盤中漲幅2.47%，天鈺（4961）盤中漲幅4.19%，乙盛（5243）盤中漲幅5.87%。
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