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學測自然衝刺／化學3表要背好 6大時事這樣考

和碩電動車事業再擴大 盤中亮燈漲停、股價近三年新高

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
和碩董事長童子賢 （本報系資料庫）
和碩董事長童子賢 （本報系資料庫）

不讓鴻海發展電動車專美於前，市場傳出，和碩（4938）與客戶特斯拉合作關係再擴大，近期打入特斯拉充電樁供應鏈，將在2021第三季進入量產，與台達電（2308）共同分食特斯拉充電樁訂單，早盤在此消息之下，和碩股價立即反應，不僅盤中亮燈漲停，光前20分鐘成交量就達到5.5萬張，股價改寫將近三年來新高。

和碩日前表示，公司佈局電動車機會方面，過去與歐洲、美國、日本傳統車廠已經有4、5年生意往來，目前已順利擴展到電動汽車部分。

和碩董事長童子賢日前指出，以前傳統汽車產業占零組件七成，電子、機械等其他佔三成，看好未來比例將扭轉，這對台灣產業將是很大的機會，可能到2035年到時產值甚至會到6兆美元。

和碩日前宣佈考慮前去美國設廠，市場外傳就是為了就近服務電動車大廠特斯拉（Tesla），對此童子賢日前表示不願證實客戶，但他透露，相關業務現在營收貢獻不多，但獲利表現不錯，看好未來有10、20倍成長空間。

和碩 特斯拉 電動車

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