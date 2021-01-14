台積電587元開盤跌18元 跌破600元

台積電（2330）今(14)日收盤後將召開法說會，ADR周三開高後急殺，收跌3.07%，加上英特爾執行長將換人的消息，台積電早盤以587元開出，下跌18元，跌破600元，早盤跌幅1.48%。

台積電昨日收在605元，創下歷史新高，市值達15.68兆元，但是外資卻是賣超7,294張，連三賣，投信賣超261張，自營商買超1,951張，三大法人合計賣超5,604張。

台積電ADR開高走低，終場收在119.23美元，市場推測，可能是受到英特爾執行長將換人的消息影響，ADR收跌，台積電今日以587元開低，盤中跌勢略減，股價拉回至597元，盤中跌幅1.48%，台積電下跌也加重台股大盤跌勢，隨著跌勢收縮，大盤指數下跌也隨著減少。