台股開盤摔118點 開在15,651點

美股狹幅整理，四大指數收盤漲多跌少，使台股今（14）日開盤跌118.78點，開在15,651.2點，早盤跌點收斂，回到平盤附近震盪。

由於眾議院投票通過川普彈劾案，華府政治動盪持續，且美國境內出現2種變種病毒，壓抑短線市場追價意願；不過，投資人依舊期待拜登大型財政刺激計畫，加上經濟褐皮書顯示美國多數地區經濟仍溫和成長。尾盤道瓊指數收盤持平，其餘三大指數仍溫和上揚，費半指數再次創下歷史新高。

終場道瓊工業指數下跌8.21點，或0.02%，收在31060點；標普500指數上漲8.65點，或0.22%，收在3809.84點；Nasdaq指數上漲56.52點，或0.43%，收在13128.9點；費半指數上漲3.92點，或0.13%，收在2991.94點。

展望後市，統一投顧認為，外資大買百億，內資買盤信心回籠，推升指數續創新高，多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5,349億，且目前融券仍在相對高點水位，整體軋空行情持續。加上2020年第4季上市櫃公司財報利多可期，且重量級法說會陸續登場，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點，建議持續偏多操作。選股聚焦半導體、漲價概念股、蘋概股、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及第1季展望佳的業績題材股。