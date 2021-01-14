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台指期開盤跌54點 台積期貨開盤跌10元
台指期今(14)日開盤15,705點，下跌54點。台積期貨近月合約開盤596元，下跌10元。
昨日美股四大指數漲跌互見，漲跌幅介於-0.03%至+0.43%，那斯達克指數漲幅最大，台積電（2330）ADR下跌3.07%，聯電ADR上漲1.83%。
統一期貨表示，外資現貨買超155億，期貨部分減少2,334口，淨空單-21,535口，十大交易人與特定法人合計賣出3,855口。週選支撐與壓力區落在15,500至15,800之間，P/C Ratio升至1.44，整體籌碼中性偏多看待。
統一期貨說，台股去年度12月的出口表現相當強勁，在電子資通的強力拉貨帶動下，使出口金額創下歷史新高，今年出口有望延續強勢表現，加上台幣持續上行，基本面與資金面支撐下，台股仍有高點可期。
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