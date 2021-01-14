台股三軋 衝刺年終行情

台積電昨（13）日領漲台股，權值、高價股齊步勁揚，外資買超155億元，集中與櫃買市場持股市值一舉突破23兆元，再寫歷史新高，加上投信、自營商、中實戶等內資穩盤追捧，加權指數大漲269點飛越15,700點，再寫歷史新高，上演「農曆年前趕路三軋」行情。

台股共計寫下五大亮點，一、昨天盤中最高15,778點、收盤15,769點，同創新高，其中上市成交量3,699億元，寫下史上第四高。二、台股上市櫃總市值創新猷、達52.4兆元。第三、外資今年1月以來累計回補709.7億元，短短八個交易日中，四個交易日買超逾百億，偏多態勢明顯。

第四、台積電昨天盤中最高價、收盤價都是605元，市值15.6兆元，再創新高。最後是外資在集中市場持股市值衝達22.3兆元、持股比重46.5%，雙創新高，在櫃買市場持股市值也突破1兆元大關，來到1.01兆元新高，兩大市場合計23.4兆元，也刷新歷史紀錄。

台股此波多頭走勢，可說是「關關難過關關過、看回不回驚驚漲」，今年以來連接突破15,000點、15,500點，昨天再衝關15,700點，軋空手、軋空單及軋借券賣出的「三軋行情」，有望一波漲到底。

展望後市，台股短線急漲後震盪難免，但高融券軋空、全球貨幣寬鬆、外資熱錢回流等三大資金潮，提供強力護持，「短線震盪無礙多頭、後市有望直上萬六（16,000點）大關」，已成法人圈共識。

昨台股大漲，新台幣匯率盤中一度升抵27.938元，大升5.43角，終場在央行進場調節下，升值金額縮至3.6分，收在28.445元，連兩日升值，唯總成交量降至13.885億美元。

權王台積電收最高605元，約貢獻加權指數120點的漲點，聯發科、聯電、鴻海等權值股，尤其IC設計類股昨日在矽力與聯發科領軍下，股價大發威，包括聯發科、祥碩、譜瑞、立積、聯詠、瑞昱等高價股的股價都創新高。

另外，土洋法人也聯手做多，在外資開年以來累計買超逾700億元，回補態勢明確中，遭軋空手壓力急劇升高的投信連三買（昨日買超1.4億元，連三買合計40億元）、自營商也轉賣為買，買超49.2億元，為今年來第一大買超單日，壽險資金、中實戶等，也是穩盤主力。昨日三大合計買超206.1億元。八大公股行庫則是逢高調節、賣超31.3億元。

（記者王皓正、陳美君、鐘惠玲、李孟珊）