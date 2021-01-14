601家企業 上月營收成長

臺灣證券交易所表示，扣除康友-KY（6452），其餘946家本國及第一上市公司已完成公告去年12月營收申報作業，總計全體上市公司單月營收達3.43兆元，年增率14.1%，成長、衰退家數各601家、345家。

證交所分析，去年12月營收呈現成長趨勢的主要產業為其他電子業、建材營造業及光電業，原因分別為終端銷售客戶產品熱銷、個別公司新建案完工交屋、遠距辦公教學與宅經濟商機挹注。

單月營收呈現衰退主要產業為觀光事業、油電燃氣業及金融保險業，原因各為團體旅遊需求減少、國際油價下跌、保險費淨收益減少等。

證交所統計，累計去年全年整體上市公司營收33.13兆元，年增率1.12%，成長、衰退家數各446家、500家。

證交所說，去年全年營收呈現成長趨勢前三名產業為半導體業、建材營造業及電子通路業，原因為5G及高效能運算需求強勁、出售房地及新建案完工交屋、遠距辦公教學需求暢旺。

累計營收衰退較大前三名產業為觀光事業、油電燃氣業及紡織纖維業，主因包括團體旅遊需求減少、國際油價下跌等。