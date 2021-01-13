台股衝衝衝！這些股登天價 老闆們身價飆升

台股衝衝衝，今（13）日再度改寫歷史新高，終場大漲269.28點，收在15,769.98點，而權王台積電（2330）、IC設計龍頭股聯發科、股后矽力-KY也紛紛創下新高價。

台積電股價在法說會前夕登上600元大關，今日上漲14元或2.3%，收在605元，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家等人的身價也隨著增加；以創辦人張忠謀退休時持股12.5萬張估算，如果都未賣出，今日持股市值達756.25億元。

而依據公開資訊觀測站資訊，至去年11月為止，台積電董事長劉德音持股約1.29萬張，隨台積電股價創高，今日持股市值達78.04億元，而台積電總裁魏哲家持股7,179張，市值達43.43億元。

聯發科股價今日上漲38元或4.4%，收在884元。根據公開資訊觀測站公告，聯發科董事長蔡明介到去年11月為止，個人名下持有聯發科股票4.13萬張，今日身價達365.09億元；執行長蔡力行持有397張，市值來到3.5億元。

矽力-KY今日盤中一度衝到3,000元大關，今日上漲115元或4.1%，收在2,855元，而根據公開資訊觀測站公告，至去年12月為止，董事長陳偉持有7,156張，市值達204.3億元。