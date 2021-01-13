聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股衝衝衝！這些股登天價 老闆們身價飆升
台股衝衝衝，今（13）日再度改寫歷史新高，終場大漲269.28點，收在15,769.98點，而權王台積電（2330）、IC設計龍頭股聯發科、股后矽力-KY也紛紛創下新高價。
台積電股價在法說會前夕登上600元大關，今日上漲14元或2.3%，收在605元，創辦人張忠謀、董事長劉德音、總裁魏哲家等人的身價也隨著增加；以創辦人張忠謀退休時持股12.5萬張估算，如果都未賣出，今日持股市值達756.25億元。
而依據公開資訊觀測站資訊，至去年11月為止，台積電董事長劉德音持股約1.29萬張，隨台積電股價創高，今日持股市值達78.04億元，而台積電總裁魏哲家持股7,179張，市值達43.43億元。
聯發科股價今日上漲38元或4.4%，收在884元。根據公開資訊觀測站公告，聯發科董事長蔡明介到去年11月為止，個人名下持有聯發科股票4.13萬張，今日身價達365.09億元；執行長蔡力行持有397張，市值來到3.5億元。
矽力-KY今日盤中一度衝到3,000元大關，今日上漲115元或4.1%，收在2,855元，而根據公開資訊觀測站公告，至去年12月為止，董事長陳偉持有7,156張，市值達204.3億元。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言