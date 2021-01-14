就市論勢／筆電、5G、基建、蘋概 看俏

經濟日報 / 王源錦（第一金投信投資顧問部協理）
圖／經濟日報提供
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盤勢分析

台股近期走勢急行軍，儘管受到本土疫情干擾，漲勢一度停歇，但昨（13）日在大型電子股點火下，加權指數大漲269點，續創歷史新高。

盤面上電子零組件、汽車、水泥、塑化、橡膠、營建、觀光等同步走高，為台股挹注推升動能，指數終場收在15,769點，漲幅1.7%。

觀察技術面，台股KD指標都維持在80以上高檔區，有過熱跡象，但各短、中、長期均線呈現多頭向上排列，多頭格局氣盛。加上美聯準會在2023年以前升息機率不高，全球資金寬鬆浪潮洶湧，資金動能有利股票等風險性資產。

此外，今年全球景氣緩步回溫，台灣出口動能轉強，全年GDP、企業獲利都有機會大幅成長，同時，整體股息殖利率優於歐美等主要國家股市，讓台股投資價值浮現。

投資建議

指數短線見回不回，但如能稍作整理，以盤代跌方式化解技術面過熱疑慮，有利本波多頭行情走得更久。

操作上建議採取「買黑不買紅」的策略，逢回分批布局獲利能見度高或具轉機題材的族群與公司，如半導體、筆電、5G基建、雲端伺服器、蘋概、網通、汽車業等。

展望第1季，全球疫情重燃，各國政府重啟封閉式管理，讓各地再度進入居家工作狀態，對於筆電、平板、手機等買氣熱絡，拉動相關零組件、半導體等需求，業績動能看俏。

至於5G網通、雲端伺服器短線動能雖轉弱，但未來三年5G基站建置需求仍舊旺盛，中長期持續看好。特別是蘋果首款5G手機iPhone 12發表後大獲好評，去年銷售量預估達到5,500萬支；今年銷售進一步上看9,000萬支，加計iPhone 13新機，蘋果5G手機總銷量上看1.6億支，為5G網通產業推波助瀾。

5G 台股 網通

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