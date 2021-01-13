國安基金護盤股大公開 台積電果然護國神山

因應新冠肺炎爆發全球股災，國安基金去年啟動護盤機制，去年十月退場， 11 月 9 日將持股全數處分完竣。國安基金今天公布此次進場護盤的買進標的，總共有19檔，囊括電子、傳產、金融股，其中16檔賺錢，3檔虧損。台積電果然護「國」神山，是國安基金買進最多的標的。

國安基金昨公布執行安定市場任務績效，2020年3月股災獲授權進場護盤，歷時207天退場，進場資金約7.57億元，已在去年11月9日處分完畢，加計股利後處分淨利達2.58億元，投報率34.1%。今天國安基金更公布本次護盤買進持股明細。

本次國安基金護盤買進前3名持股，第1名是台積電，買進成本1億6856萬餘元，出場淨獲利1億2162萬餘元，報酬率72.2%，幾乎占這波國安基金獲利的半數，讓此波操作既護盤又賺飽飽。

至於國安基金持股第2名為可成，總共買進1億1919億餘元，但最後是小虧97萬餘元出場。不過，可成獲配現金股利是所有國安基金投資標的中最高者，獲益不少。

第3名則是台達電，總共買進7451萬餘元，獲利5206萬元，獲利近70%。

至於其他買進標的，還包含「台塑四寶」中的台塑、台化與南亞；「電子五哥」中的鴻海、廣達；另外還有傳產龍頭台泥。

存股族最青睞的金融股也是國安基金此次買進持股的主要標的，包含富邦金、國泰金、元大金、兆豐金、中信金、玉山金、華南金、第一金與彰銀。其中，僅彰銀小賠30萬元。而玉山金則是此次獲配股票股利最多的標的。

國安基金委員會表示，去年受疫情嚴重衝擊影響，全球金融市場動盪，各國相繼推出寬鬆紓困政策，以減緩實體經濟衰退幅度，台股雖受國際金融局勢動盪波及，經國安基金適時進場點火，發揮安定投資信心政策功能，台股也隨國際股市回溫上漲，股市交易活絡有序；此外，我國因疫情控制得宜，日常活動得以維持正常運作，政府透過各項政策有效引導景氣復甦，經濟表現相對各國亮眼，為疫情後期挹注龐大復甦動能。

國安基金表示，本次執行安定市場任務，台股止跌回穩逐步上揚，市場交易動能活絡維持流動性，且化解外資賣超壓力，穩定市場投資信心，有效達成安定市場任務目標。國安基金將持續關注全球經貿情勢對國內外經濟及股市影響，適時依相關規定採行必要措施，穩定國內股市及安定金融市場。