聽新聞
test
0:00 / 0:00
解密了！國安基金這波護盤買進19檔股票
最新「國安基金概念股」出爐，國安基金今（13）日揭露這波護盤持股明細，及個股投資損益情況。這波護盤共買進19檔，收益率34%，其中讓國安基金賺最多的是台積電（2330），有1.21億元，一半獲利都是靠護國神山，其次是台達電（2308）與廣達（2382）。
國安基金昨（12）日召開例行委員會議，通過去年第4季財報，並報告這次護盤持股情況。因2016年修正通過的國安基金條例規定，出清持股後須將運用資金額度以及相關評估報告送立法院，財政部在今天送立法院的同時，也對外揭露。
根據國安基金最新出爐的持股明細，國安基金這波護盤共買進19檔股票，涵蓋相當廣，包括高科技、金融及傳產類股等，讓國安基金獲利最多的前三名分別是台積電、台達電及廣達。
值得注意的是，19檔股票中，有三檔虧損，包括統一（1216）、可成（2474）及彰銀（2801）。
財政部官員強調，基金歷次執行任務的操作標的組合，是以有效達成市場安定任務的原則，依當時股市狀況審酌選擇；未來執行安定市場任務的操作標的組合，仍需視當時股市狀況審慎評估選定。
根據財政部資料，國安基金從2008年9月那波護盤、出清持股後，開始對外揭露持股明細及個股處分損益情況，這次是第四次。
根據財政部資料顯示，前三次護盤，投入的子彈跟買進的股票檔數，分別為599億元買47檔、429億元買45檔、196億元買29檔。
除了2008年那次買進47檔股票全部獲利外，另兩次買進的股票中，分別都有少數個股未獲利，但金額都不大。
這波護盤只動用7.5億元資金，低於2004年的16.28億元，是歷來護盤子彈最少的一次。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言