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解密了！國安基金這波護盤買進19檔股票

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導
國安基金今日揭露這波護盤持股明細，及個股投資損益情況。示意圖／聯合報系資料照
國安基金今日揭露這波護盤持股明細，及個股投資損益情況。示意圖／聯合報系資料照

最新「國安基金概念股」出爐，國安基金今（13）日揭露這波護盤持股明細，及個股投資損益情況。這波護盤共買進19檔，收益率34%，其中讓國安基金賺最多的是台積電（2330），有1.21億元，一半獲利都是靠護國神山，其次是台達電（2308）與廣達（2382）。

國安基金昨（12）日召開例行委員會議，通過去年第4季財報，並報告這次護盤持股情況。因2016年修正通過的國安基金條例規定，出清持股後須將運用資金額度以及相關評估報告送立法院，財政部在今天送立法院的同時，也對外揭露。

根據國安基金最新出爐的持股明細，國安基金這波護盤共買進19檔股票，涵蓋相當廣，包括高科技、金融及傳產類股等，讓國安基金獲利最多的前三名分別是台積電、台達電及廣達。

值得注意的是，19檔股票中，有三檔虧損，包括統一（1216）、可成（2474）及彰銀（2801）。

財政部官員強調，基金歷次執行任務的操作標的組合，是以有效達成市場安定任務的原則，依當時股市狀況審酌選擇；未來執行安定市場任務的操作標的組合，仍需視當時股市狀況審慎評估選定。

根據財政部資料，國安基金從2008年9月那波護盤、出清持股後，開始對外揭露持股明細及個股處分損益情況，這次是第四次。

根據財政部資料顯示，前三次護盤，投入的子彈跟買進的股票檔數，分別為599億元買47檔、429億元買45檔、196億元買29檔。

除了2008年那次買進47檔股票全部獲利外，另兩次買進的股票中，分別都有少數個股未獲利，但金額都不大。

這波護盤只動用7.5億元資金，低於2004年的16.28億元，是歷來護盤子彈最少的一次。

國安基金 護盤

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