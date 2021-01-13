威健競拍最高價溢價200% 15日開放申購

新股IPO熱門，證交所表示，威健（3033）今（13）日辦理初次上櫃普通股承銷競拍，底價20元，最高拍到60元，較底價高出200%，得標均價則為28.88元，公開承銷價訂26元，15日起至19日開放申購。

證交所表示，威健初次上櫃普通股股承銷，採競價拍賣及公開申購辦理，競拍股數1,872仟股，公開申購819仟股。今天參與競拍的標單筆數計855筆，合格標單827筆，美國標決定得標價格，全數拍賣成功，開標結果如下：

最低得標價格：28元

最高得標價格：60元

得標加權平均價格：28.88元

證交所依據「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，公告威健公開申購價格為26元，1月15日至19日開放申購，1月21日公開抽籤。