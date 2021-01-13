台股破萬五，怕進場？別錯失百年一遇的資金瘋狗浪，大咖推8檔持續看好股

摘要 台股上週成交量急遽拉升，是好是壞？作者認為整體市值也是同步增加，因此交易金額自然會同步擴增，不需過度緊張，現在除了科技股外，多加留意落後補漲股，例如：民生消費類、飯店旅遊、原物料、傳統工業等等。作者提醒也許很多人還在觀望，或是遲遲不敢進場，那麼恐怕會錯失百年一遇的投資新思維！

全球股市近來有如吃了大力丸，持續走揚，特別是台股不斷創新高。投資人追漲的行為幾近瘋狂，有人質疑行情太過投機，也有人認同有實質基本面，看法分歧依舊，不變的是行情驚驚漲， 怎麼看今年市場發展？我有幾個看法再度提供各位參考：

1.近期台股成交量暴衝4342億，是否會過度激情而形成頭部（編按：技術分析中，常見的反轉型態）? 我認為不須過度緊張，因為台股從萬點漲到目前一萬五左右，漲幅五成，整體市值也是同步增加，因此交易金額自然會同步擴增。

去年每日成交量在2000億~3000億元之間，現在擴增到4000~5000億元，屬於正常放量。另外，每天約有5成以上的交易額是當沖所致，因此目前5000億元仍算正常。

2.去年科技股表現一枝獨秀，之後也逐步蔓延到傳產股。近來向航運股更是屢屢噴出漲停。貨櫃航運先前雖增建新船，提高運輸量，但各國封鎖導致出貨不順。現在受惠景氣回升影響，需求大於供給，報價一日三市，股價也同步大漲。我的看法是基本面確實有轉好，獲利也成長，不過榮景能否持續一整年，尚待質疑。

我建議以小量及部分技術面操作，控制風險，不宜布局太深。

3.美國總統拜登的政策大方向是再生能源、基礎建設、加稅和分拆大型股。相關類股也表現一大段了，但去年科技股強勢， 今年美股或許可以留心民生消費類、飯店旅遊、原物料、傳統工業等等，不建議只注意科技股，多留意落後補漲股。

另外，由於美國公債長短天期殖利率價差拉大，以及增加紓困規模，所以金融股、民生消費股肯定會大幅成長，美元走軟將刺激金價、油價再度上揚。

我之前一再提醒讀者，資金的瘋狗浪迄今尚未止息，外資及海外資金回流都正在湧入資本市場。 台股晶圓雙雄及一些大型科技股也不斷推升，我的看法仍是不要預設高點，各類股都有表現機會，至少作夢行情的第一季是沒有問題的。

疫情將隨著疫苗開打而獲得控制，市場利率保持低水準，景氣逐漸回升。股價的本益比也會跟著調高。最主要還是5G、自駕車、電動車的潛在市場太龐大了，相關建設及需求元件無法想像，台積電也是直接受惠者，不可小覷。

除了ETF和基金的選擇之外，我也再建議一些目前仍持續看好的個股：光洋科（1785）、台積電（2330）、立積（4968）、聯亞（3081）、創意（3443）、金麗科（3228）、台塑化（6505）和聯德-KY（4912）給各位參考看看。

也許很多人還在觀望，或是遲遲不敢進場，那麼恐怕會錯失百年一遇的投資新思維，資金及新產業的革命所堆砌的行情將遠遠超過你的想像，務必善加把握！

※本文僅供參考並非投資依據，請勿視為買賣股票或其他任何投資之建議。

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