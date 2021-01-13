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台積電股價從500元衝破600元 只花了41天

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電今天買盤持續卡位，推升股價突破600元大關，盤中衝達604元，市值增至15.66兆元，雙創歷史新高。記者杜建重/攝影
台積電今天買盤持續卡位，推升股價突破600元大關，盤中衝達604元，市值增至15.66兆元，雙創歷史新高。記者杜建重/攝影

台積電（2330）股價持續創歷史天價，今(13)日盤中衝破600元大關，一度衝達604元，統計從500元到600元，只花了41天、28個交易日；相較於用131天，從400元到500元，衝關600元的速度更快。

台積電法說會預計1月14日舉辦，法人高度關注，市場預期台股的績優生仍將交出好成績，且釋出正面的訊息，不少買盤提早卡位法說會行情，推升股價持續創新高。

台積電今日開高走高，以595元開出後，盤中衝達604元，續創新高，市值增達15.66兆元，雙創歷史新高，台積電站上600元大關，衝關速度也是相當快速。

台積電去年7月27日站上400元關卡，以424.5元收盤，股價一路走高，在去年的12月4日站上500元關卡，收在503元，總共用了131天；但從去年突破500元起算，到今日盤中站上600元，只花了41天，台積電股價及市值再飆上歷史新高。

台積電 法說會

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