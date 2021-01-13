台積電、聯電目標價 法人喊680元、60元

凱基投顧發布報告表示，近期8吋晶圓代工供給吃緊，下半年12吋廠產能利用狀況將接力強彈，28及40奈米的需求迎來結構性轉變，12、14及16奈米需求也保持強勁，看好晶圓雙雄台積電（2330）、聯電（2303）動能再提高，目標價分別升上至680元、60元，直追外資圈對雙雄的股價預測。

目前外資圈在聯博投資將台積電喊到800元，第二是花旗喊670元，凱基投顧680元一舉超越。至於60元追平Aletheia資本喊的60元，另摩根士丹利、高盛對聯電目標價也拉抬到50元之上。

凱基表示，顧能預期，7奈米以下製程約占全球晶圓代工營收24%，其次16與14奈米約14%，28奈米13%，在全球5G物聯網、CIS技術升級及電動車發展等推動下，相關製程需求強勁。

其中，台積電是先進製程龍頭，過去28奈米產能利用狀況不佳，但隨著物聯網、LCD電視、CIS及毫米波射頻晶片等需求提升，28奈米產能利用率已大幅反彈。

另凱基也看好，台積電3奈米技術優於三星，5奈米到2022年都保持龍頭地位，5與3奈米皆能保有六成以上的最大份額，今、明年每股純益（EPS）上看22元、26.9元，25倍本益比推算目標價680元。

至於聯電預期受惠價格調漲，ASP成長，產能利用率趨勢也呈改善，今明年獲利大幅上修二至三成，EPS預估2.9元、3.1元。