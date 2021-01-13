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美食大翻身 外資喊買、目標價180元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
美食-KY董事長吳政學。報系資料照
美食-KY董事長吳政學。報系資料照

大和資本指出，美食-KY（2723）經歷營運低谷，轉型推出高附加價值產品，成功塑造品牌認同，今年起可望重返成長循環，預估美食2020-2022年營收、獲利將繳出複合成長9.6%、25.4%的亮眼成績，首次追蹤評級「買進」，目標價180元。

大和表示，美食2018-2020年曾陷入營運低潮，除了爆發抵制事件，也在新冠肺炎衝擊下面臨挑戰，不過隨著積極轉型改造及推動智慧價值策略，美食去年第3季營益率成長到11.1%，較1、2季的3.2%、6.2%，呈連續且飛快躍進，顯示新策略奏效。報告中，特別以「烈火煉真金」形容美食大翻身。

大和進一步指出，美食塑造了四大成長動能，包括2018年來雖挑戰重重，但成功轉型後，將自較低基期成長，二是中國和美國展店力道恢復，三是同店銷售也穩定增長，四是積極創新、快速回應市場潮流以及更強的執行力有效塑造品牌認同，消費者黏著度提高，今明年可望加速成長。

大和認為，美食近期將公布第4季營益率、今年第1季中國同店銷售展望，預期有強勁表現，將成為短線股價催化劑，長線則取決於營收和營益率持續成長狀況。今明年每股純益（EPS）推估達7.1元、8.3元。

營收

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