晶技搶攻電動車 外資目標價喊上102元

電子業漲價不斷，大和資本表示，晶技（3042）受惠終端需求好轉，TCXO、TSX第1季起將漲價，且晶技為搶攻電動車，也規劃擴大新事業發展，2022年可望浮現效益，投資評級升上「買進」，目標價102元。

利多激勵晶技今早盤強攻漲停板，10點左右大漲9%，交易量直逼3萬張。

大和表示，去年晶技業績強勁，該券商已看好iPhone 12拉貨及石英元件將漲價效應，目前晶技展望第1季，營收預估較去年第4季下滑一成，優於往年同期衰退15%至20%。在蘋果新機熱度看好，其預測晶技本季營益率可達14.3%，每股純益（EPS）1.2元，年增45%。

大和指出，晶技今年拜高階應用5G、WiFi 6及微型設計等需求成長，iPhone訂單持續增加，延續去年強成長的力道確立。更值得注意是，TCXO、TSX供應吃緊有望自第1季起漲價，今年TXC可望成營益躍升主力，獲利增幅上看21%，去年已成長116%。

此外，大和調查，為搶攻電動車商機，晶技也擴大TXC如何切入相關應用的研發，可能成為2022年獲利進一步增加的動能。整體將晶技2020-2022年EPS上修5%至11%，今明年預估為5.6元、6.7元。