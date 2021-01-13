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台股漲49點 開在15,550點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日開盤上漲49.46點，加權股價指數為15,550.16點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股今日開盤上漲49.46點，加權股價指數為15,550.16點。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

美股狹幅震盪，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（13）日開盤上漲49.46點，加權股價指數為15,550.16點，早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）等權值股走揚帶動下，指數再漲百點，來到15,600關卡之上。

雖然美國國會啟動川普彈劾程序，政治不確定性有所上升，但市場期待拜登即將端出大型財政刺激計畫，且多位Fed官員發表鴿派談話，而持續提振能源、金融股走高，新能源、汽車族群亦大幅反彈，帶動四大指數震盪收高。

終場道瓊工業指數上漲60點，或0.19%，收在31068點；標普500指數上漲1.57點，或0.04%，收在3801.19點；Nasdaq指數上漲36.00點，或0.27%，收在13072.4點；費半指數上漲18.1點，或0.6%，收在2988.01點。

展望後市，法人認為，昨日指數再創歷史新高後，因為傳出本土案例，造成指數震盪拉回；不過，無礙整體多頭格局，且重量級法說會陸續登場，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期，建議持續偏多操作。

台股 台積電

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