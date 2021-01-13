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台積電早盤再朝600元挺進 八天市值增1.73兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台積電。路透
台積電。路透

台積電（2330）法說會前買盤搶先卡位，ADR周二收漲0.3%，以123美元作收，再創新高，今(13)日以595元開出，上漲4元，早盤一度再衝達597元，持續朝600元大關挺進，且帶動台股大盤大漲逾百點，統計今年開紅盤以來，台積電上漲26元，市值增加1兆7,373.36億元。

台積電股價持續拉升，但外資昨日賣超8,633張，連二賣，投信買超2,164張，自營商買超766張，合計三大法人賣超5,703張，法人提醒留意法說會前恐有獲利賣壓出現。

不過，台積電ADR持續創新高，較台北交易股票溢價16.6%，台積電今日仍是開高，以595元開出，一度衝達597元，平了盤中歷史新高價，統計開年來最高上漲達26元，去年封關買進的投資人，短短8天1張賺進2.6萬元。

台積電朝600元挺進，聯電（2303）則是再戰50元，早盤以49.45元開出，一度拉升至50.3元，盤中漲幅2.88%，晶圓雙雄齊漲，助攻台股大盤指數大漲逾百點。

台積電 台股

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