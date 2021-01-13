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恒生科技指數、台幣雙強 統一恒科ETN創掛牌後新高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

近日強勁的買盤帶動恒生科技指數來到問世以來高點，統一恒生科技ETN（020021）價格也衝上11元，掛牌月餘漲幅即達12%。統一證券金融商品部表示，產業題材旺加上台幣近期表現強勢，免負擔匯差成本的統一ETN成為恒生科技指數愛好者的投資天堂。

依據港交所資料，本周一(11日)南向資金前十大買超個股包含近期創下波段高點的騰訊控股(00700.HK)、中芯國際(00981.HK)、美團-W(03690.HK)以及小米集團-W(01810.HK)等皆為恒生科技指數成分股，台灣第一檔連結該指數的交易所產品統一恒生科技指數ETN(020021)也成為追捧大中華區科技創新龍頭股資金的好去處。

統一證券金融商品部表示，科技股近年為市場主旋律，而台灣投資人對港交所的中概科技股一直都有一定興趣，因此，統一恒生科技指數ETN一掛牌即大受青睞，不到一個月即賣完5億發行額度，目前已申請增額上市。統一恒科ETN自12/2掛牌以來經歷了兩波指數低點反彈，買盤逢低買進相當踴躍，除了題材加持外，台幣大幅走升也讓連結國外股票指數的統一ETN成為投資新天堂。

統一證分析，統一國外指數ETN相較ETF或基金，最大優勢之一就是包含匯差在內的交易成本不需要由資產淨值裡扣除，舉恒生科技報酬指數為例，近三個月報酬以港幣計算為12.42%，以台幣計算則為9.7%，因為ETF或基金經理人以港幣買進一籃子資產後，還是必須以台幣交割給投資人，一來一往產生的匯差成本即會由資產淨值裡扣除，特別是台幣波動較大的時候負擔更重；但統一ETN相關的成本則則由券商自行吸收。

法人表示，美國財政部上周公布最新被視為受中國軍方控制的黑名單，但整體投資氣氛未被影響，具實力的科技股自低點開始輪動。依據港交所統計，去年12月成交金額占比最高行業為資訊科技業，為33.75%，大幅超越排名第二非必需性消費的14.36%，可謂一枝獨秀。

ETN

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