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國安基金護盤7.57億元 加計股利獲利2. 58億元

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
國安基金自10月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於11月9日順利將持股全數處分完竣，充分發揮基金運用效益，達成安定市場之功能。 聯合報系資料照片
國安基金自10月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於11月9日順利將持股全數處分完竣，充分發揮基金運用效益，達成安定市場之功能。 聯合報系資料照片

國家金融安定基金今天召開例行會議，會後宣布執行安定金融市場任務情形。先前執行安定市場任務，自109年3月19日至11月9日止，安定市場期間是自3月20日至10月12日，共206日；處分退場期間是自10月13日至11月9日，共27日。買入股票成本7.57億元（不含融資利息費用0.03億元），處分持股淨現金收入9.9億元，買賣股票處分淨利2.33億元。

國安基金表示，加計本基金於本次進場標的獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元；扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元。

在執行政策效果方面，國安基金指出，台股自1月20日封關收盤12118.71點，其後連續下跌，至3月19日進場前8681.34點，累計下跌3437.37點，跌幅達28.36%；本基金進場後買入持股，至10月12日退場，加權指數達12955.91點，累計上漲4274.57點，漲幅達49.24%，業充分發揮基金運用效益，達成安定市場之功能。

國安基金表示，本基金自10月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於11月9日順利將持股全數處分完竣，處分期間股市正向平穩上漲。鑑於國際經濟情勢詭譎多變，我國股市表現仍易受國際政經情勢變化影響，本基金將持續密切關注市場動態。

國安基金 台股

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