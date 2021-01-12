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台股大幅震盪 跌56點收15,500點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股大盤今日終場下跌56.6點，收在15,500.7點，成功守住15,500關卡，成交量達3,696.01億元。記者杜建重攝影／報系資料照
台股大盤今日終場下跌56.6點，收在15,500.7點，成功守住15,500關卡，成交量達3,696.01億元。記者杜建重攝影／報系資料照

台股今（12）日大幅震盪，早盤在權王台積電（2330）創新高帶動下，指數來到15,642點，隨後震盪壓力出籠，指數拉回震盪，指數大跌百點，最低來到15,421點，尾盤買單敲進台積電，帶動指數跌點收斂，終場下跌56.6點，收在15,500.7點，成功守住15,500關卡，成交量達3,696.01億元。

美股期貨電子盤漲跌互見，連帶亞洲主要股市也各有表現。盤面上，各類股主要呈現下跌，僅電子、半導體、生技醫療、電機機械類股呈現上揚。

在權值股方面，台積電一枝獨秀，終場上漲7元，收在591元，續創歷史新高表現、台達電（2308）也呈現走揚；不過，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）皆呈現下跌。而今日中小型股調節壓力相對較重，櫃買指數下跌2.71點或1.43%，指數收在186.18點，跌破5日均線。

展望後市，統一投顧認為，台積電法說行情啟動，推動指數續刷歷史新高，整體多頭格局不變。考量外資2020年賣超台股5,349億，且目前融券仍在相對高點水位，整體軋空行情持續。加上2020年第4季上市櫃公司財報利多可期，重量級法說會陸續登場，可望推動台股持續上攻，指數仍有高點可期。建議持續偏多操作，選股聚焦半導體、漲價概念股、5G手機、航運、鋼鐵、汽車等財報利多及第1季展望佳的業績題材股。

台積電 台股

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