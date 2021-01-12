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台股創高後拉回震盪 權證交投熱絡

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今日創高後拉回震盪，午盤時台股跌逾百點，指數最低來到15,432點，盤中高低差逾200點。記者杜建重攝影／報系資料照
台股今日創高後拉回震盪，午盤時台股跌逾百點，指數最低來到15,432點，盤中高低差逾200點。記者杜建重攝影／報系資料照

台股今（12）日創高後拉回震盪，早盤在台積電（2330）創新高來到597元帶動下，指數一度來到15,642點，不過逢高獲利了結壓力也隨之出籠，台積電回到平盤震盪，午盤時台股跌逾百點，指數最低來到15,432點，盤中高低差逾200點。

指數上下波動加劇，也帶動成交量能增溫，而權證市場量能也維持在高檔，今日午盤權證成交金額達30.44億元，占大盤成交金額來到1.01%。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例略降至94.34%，而認售成交金額則攀升至5.66%。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰08購03（078691）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為台積電、聯電（2303）、鴻海、長榮（2603）以及國巨（2327）；標的股權證金額較前一個交易日增加有欣興（3037）、雙鴻（3324）等；而普遍權值標的股權證金額普遍呈現萎縮，包含：台積電、聯電、鴻海、長榮、聯發科（2454）等。

展望後市，法人認為，台股創高後也伴隨震盪壓力，本周首要關注14日的台積電法說會釋出的訊息以及股價表現，若後續台積電可持續強勢表現，可望進而推動台股繼續創下歷史新高表現，短線上持股比例不宜過高，個股宜擇優擇強操作，選股方向可留意12月營收亮麗、2021年展望佳等布局。

台積電

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