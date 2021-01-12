日月光接單續爆 今早盤領封測股攻堅

台股電子股今（12）日出現賣壓，不過，封測股因近日再傳出，日月光控股（3711）在調漲價格之後，上半年接單依然爆滿，今年營運成長似乎吃下定心丸，日月光股價持續走高之外，市場法人看好該股後市有機會挑戰百元關卡，日月光投控也帶動今日封測股整體走強，成為今日台股電子股多方焦點。

在今年上半年封測廠業者接單普遍滿手，並受惠漲價帶動業績表現，今日在日月光投控率先走強，股價早盤上漲逾4%之下，帶動其餘封測股走勢，日月光投控今日股價高點來到96.3元，股價再創下2018年日月光投控掛牌以來新高，後市有機會挑戰百元關卡，其餘封測股，包括京元（2449）、力成（6239）、頎邦（6147）、南茂（8150）、欣銓（3264）及超豐（2441）早盤均是上漲表現，其中，頎邦及欣銓漲幅也一度達3%至4%。

在去年第4季初就傳出日月光及市場其餘封測廠打線封裝產能滿載，之後也陸續傳出漲價的消息，目前則是封測事業的接單已全面滿載，且市場封測產能吃緊，客戶幾乎為搶產能，對於漲價都能接受，而日月光投控目前接單已到今年上半年，而下半年又是產業旺季，今年業績表現可預期相對往年樂觀。

日月光投控2020年12月集團合併營收17.63億美元創下新高，但受到新台幣兌美元匯率升值影響，12月新台幣營收月減0.7％達502.98億元，與2019年同期相較成長29.7％，為單月營收歷史次高。