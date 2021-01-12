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台股強強滾！菜籃族搶進場 黃天牧提醒五風險
台股強強滾，不少年輕人跟菜籃族搶進買股，金管會主委黃天牧今（12）日在立法院答詢時表示，提出五點提醒，包括要注意被投資標的基本面及可能風險、政治經濟變化、疫情、各國QE及主要國家貿易衝突等個體、主體風險。
立委蔡壁如質詢時指出，今年是牛年，股市也會是牛市嗎？黃天牧表示，要看國際跟國內綜合因素才能判斷，不過，以最近外資買賣超情況來看，如果沒有太大變化，相信台股對外資仍具吸引力。
對於近來台股不斷創新高，年輕人、菜藍族都進場買股，金管會有無要提醒注意的？黃天牧表示，要注意五項個體及主體風險，包括第一，要注意被投資標的基本面及可能風險。第二，政治經濟變化。第三，疫情。第四，各國QE。第五，主要國家貿易衝突。
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