北部某醫院傳感染事件 口罩股盤中漲勢再起

北部某醫院傳出有確診患者入住，院內疑防護不良，驚傳醫師染疫，雖然中央流行疫情指揮中心未證實，但已引發今日口罩股全面大漲，康那香（9919）早盤衝高到32.05元，漲幅逾8%，南六（6504）盤中來到184.5元，漲幅逾7%。熔噴不織布大廠敏成（4431）盤中漲幅也逾6%。

法人表示，北部某縣市醫院傳出疑似醫師感染新冠肺炎，若本土病例再現，勢必引發防疫物資需求上升，口罩需求將增加。另一方面，全球新冠肺炎確診人數累計已超過9,000萬，變種病毒入侵各國，政府防疫措施更嚴謹，今年1月口罩徵收量較上月增加逾3成，亦有助提升國內口罩產能利用率。

康那香去年12月營收4.03億、年增13.16%；累計全年營收50.87億元，年增25.41%。康那香去年增加口罩產能，自去年10月起在16台高速口罩設備生產加入下，日產能可達400萬片水準。

南六去年12月營收6.79億、年增28.23%；累計全年營收93.71億元，年增43.14%。南六目前有40條口罩產線，四條熔噴布產線，每台日產能10萬片，單日總產能在350萬至400萬片。

敏成表示，後疫情時代高階型醫療口罩及相關個人防護裝備將成為全球民生必需品，關鍵原料熔噴布亦將逐步回歸市場機制。公司不僅在台灣參與國家防疫任務供應國內市場所需，在全球疫情仍然嚴峻，各國對防疫產品需求不減的情況下，敏成已建構PPE產業旗艦大隊，進軍美國及東南亞等國際市場，未來營運可穩定成長。