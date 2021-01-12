台股近期大漲！ 財金首長憂心資產泡沬化

金管會主委黃天牧及財政部長蘇建榮今（12）日在立法院答詢時，對於近來金融市場強力反彈跟實體經濟脫鉤，是否會有資產泡沫化疑慮，均表示感到憂心。

立委曾銘宗在立法院財委會質詢指出，中央銀行總裁楊金龍日前表示，實體經濟與金融市場強力反彈已脫鉤，對資產泡沫化有相當疑慮，對於總裁的示警，有何看法？

黃天牧表示，同意總裁看法，這是QE後大家擔心的事。蘇建榮則表示，我也有類似疑慮，金融膨脹對金融市場不穩定，也是後續要關注的。

黃天牧並指出，最近台股的股價增加比以往快一點，尤其年輕人剛進入市場，要更重視教育及金融相關知識。

立委賴士葆質詢也表示，各國不斷印鈔票，資產泡沫已成為全球關切的議題，台灣會不會有資產泡沫問題？黃天牧表示，各國情況不同，身為監理機關都要戒慎恐懼。

現階段是否應提醒投資人要居高思維？黃天牧表示，投資人不同階段都有風險，要擅於選股，也要不斷強化對新開戶投資人的教育。

黃天牧表示，他也擔心資產泡沬疑慮，所以要強化教育。

對於各路人馬都進場買股票，有無要提醒的？黃天牧表示，要提醒大家，尤其年輕人投入股市多，更要強化教育相關專業知識。