快訊

英癌友染疫後腫瘤全消失 專家曝不藥而癒可能原因

「北部某醫院」傳感染事件 陳時中下午兩點親上火線說明

台股近期大漲！ 財金首長憂心資產泡沬化

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

金管會主委黃天牧及財政部長蘇建榮今（12）日在立法院答詢時，對於近來金融市場強力反彈跟實體經濟脫鉤，是否會有資產泡沫化疑慮，均表示感到憂心。

立委曾銘宗在立法院財委會質詢指出，中央銀行總裁楊金龍日前表示，實體經濟與金融市場強力反彈已脫鉤，對資產泡沫化有相當疑慮，對於總裁的示警，有何看法？

黃天牧表示，同意總裁看法，這是QE後大家擔心的事。蘇建榮則表示，我也有類似疑慮，金融膨脹對金融市場不穩定，也是後續要關注的。

黃天牧並指出，最近台股的股價增加比以往快一點，尤其年輕人剛進入市場，要更重視教育及金融相關知識。

立委賴士葆質詢也表示，各國不斷印鈔票，資產泡沫已成為全球關切的議題，台灣會不會有資產泡沫問題？黃天牧表示，各國情況不同，身為監理機關都要戒慎恐懼。

現階段是否應提醒投資人要居高思維？黃天牧表示，投資人不同階段都有風險，要擅於選股，也要不斷強化對新開戶投資人的教育。

黃天牧表示，他也擔心資產泡沬疑慮，所以要強化教育。

對於各路人馬都進場買股票，有無要提醒的？黃天牧表示，要提醒大家，尤其年輕人投入股市多，更要強化教育相關專業知識。

黃天牧

延伸閱讀

開戶年輕化！台股衝萬五 黃天牧提醒年輕人留意風險

沒有高利率儲蓄險 退休族喊苦 金管會:保證收益就是不行

黃天牧重要政策／信託2.0 六面向推進

名人書房／黃天牧推動綠色金融 拚永續

相關新聞

台積電早盤翻紅衝達593元 朝600元叩關

台積電（2330）法說會前多家外資調高目標價，今(12)日開低翻紅，早盤一度衝達593元，距600元大關不遠，市值增至1...

穩拿英特爾大單！台積電目標價 外資喊800元

台積電（2330）目標價沒有最狂、只有更狂！繼「台積電第一多頭」花旗環球證券將台積電基本、樂觀情境目標價喊到670元、7...

外資認錯！看好台股上攻16500點 點名台積電、鴻海等四大產業21檔尖兵

外資認錯了！在2020年累績賣超5395億元的外資，近期紛紛調升台股目標指數，繼里昂證券喊出台股上看16800點之後，摩根士丹利也追隨其腳步，出具報告調升台股評等，預估台股在2021年年底指數可望衝上16500點。

台股近期大漲！ 財金首長憂心資產泡沬化

金管會主委黃天牧及財政部長蘇建榮今（12）日在立法院答詢時，對於近來金融市場強力反彈跟實體經濟脫鉤，是否會有資產泡沫化疑...

台股上演大驚奇 誰是下一個台積電、聯電？

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今(11)日台股上演大驚奇，原本下跌的大盤在最後半小時狂拉近百點，最後收在15557點，再創歷史新高，就連上周末傳出跳電的聯電(2303-TW)股價也大漲了4.4%，可見多頭氣盛。

台積電與聯發科同步創高 台股早盤突破15,600點

台積電（2330）及聯發科（2454）今（12）日開盤後再創歷史新高價，也拉抬大盤指數衝高越過15,600點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。