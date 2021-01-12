穩拿英特爾大單！台積電目標價 外資喊800元

台積電（2330）目標價沒有最狂、只有更狂！繼「台積電第一多頭」花旗環球證券將台積電基本、樂觀情境目標價喊到670元、702元，居主要外資最高，聯博投資（AB）最新報告指出，英特爾即將宣布外包計畫，可能將大部分的晶片委託台積電代工，對台積電未來營收、獲利及股東權益報酬率（ROE）表現都大有挹注，因此將其評級升上「優於大盤」，目標價喊到800元之高。

聯博表示，台積電去年迄今波段已大漲七成，此時升評看來有點突兀，不過英特爾傳出將宣布外包計畫，看來很可能把多數晶片委託給台積電，調升動作一點也不晚。該機構還特別以「當全世界都需要你」為報告標題，彰顯台積電代工技術的關鍵地位。

聯博指出，台積電先進製程獨步全球，全世界都需要台積電的幫忙，英特爾在技術選擇上，可能將重要的晶片託付給台積電，包括2023年採用3奈米進行量產，且競爭對手超微跟進的機率很高，3奈米將成為台積電有史以來最強大的製程之一。

此前聯博預測，台積電可能拿下英特爾整體外包的六成訂單，目前暫以較保守20%假設，台積電2023年營收預期額外增加7%-8%，當年營收增幅為13%，每股純益（EPS）上看35元；2022-2023年營收成長率則推算有21%。

聯博指出，英特爾商機將讓台積電營收、獲利、ROE全面來到歷史新高，特別是2023年EPS預測較目前市場預測來得樂觀很多。其也預測因應英特爾等客戶需求，台積電2021-2023年資本支出分別提高到210億、250億及230億美金。

該機構補充，市場擔心三星可能瓜分台積電市占，根本是不必要的疑慮，主因三星製程依然落後台積電，在英特爾訂單絕對無法拿下多數份額，且未來三年製程會持續落後。

聯博表示，依2023年台積電EPS上探35元，23倍本益比推算的目標價800元，非常合理。2021、2022年EPS則預測23元、25.7元。