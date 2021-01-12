開戶年輕化！台股衝萬五 黃天牧提醒年輕人留意風險

台股站穩萬五，金管會主委黃天牧今表示，這一個月台股的價增加比以往快，要提醒投資人注意風險，尤其是年輕的投資人，剛進入股市，需要加強教育。

黃天牧今列席立院財委會，立委曾銘宗與賴士葆關心，台股站上1萬5000點關卡，是否在相對高點？黃天牧表示，台股上漲主要原因是最近國會認證拜登當選，紓困措施市場認為有樂觀期待，加上上市公司有優異表現，資金面絕對是因素，但台灣去年經濟成長率也相對優秀。

但黃天牧提醒，最近這一個月台股的價方面增加比以往要快，要提醒投資人注意風險，尤其是年輕投資人，這一年年輕人投入股市很多，年輕人剛進入市場，金管會樂見，但是要強化教育。投資人在不同階段都有不同風險，自己要擅於選股。

立委蔡璧如也詢問，台股目前開戶數據年輕人佔6成以上，要提醒年輕投資人留意什麼風險？黃天牧表示，大家要注意基本面、注意經濟變化、各國QE的影響、主要國家貿易衝突，要有總體跟個體的觀察。

黃天牧指出，證券週邊單位近期都有推出教育軟體，金管會也特別提醒週變單位，要用年輕人喜歡的通路進行教育。