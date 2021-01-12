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台積電早盤翻紅衝達593元 朝600元叩關
台積電（2330）法說會前多家外資調高目標價，今(12)日開低翻紅，早盤一度衝達593元，距600元大關不遠，市值增至15兆3,767.27億元；台積電走高，推升台股大盤再往上創高。
市場看好台積電首季營運在先進製程接單高檔下可望淡季不淡，外資目標價更是上看600元以上 ，台積電ADR周一收漲3.29%，以122.6 美元作收，持續創高。
外資昨日賣超台積電7,167張，終止連十一買，今日早盤以583元開出，下跌1元，股價一度下滑至582元，隨後在買單敲進下反彈翻紅，一度衝高至593元，再創歷史新高，盤中漲幅0.51%。
台積電翻紅，加上其他權值股走高，推升台股大盤指數一度衝達15,642.03點，再創歷史新高，大盤早盤震盪，指數創高後再翻黑。
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