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台積電回神 台股早盤突破15,600點、續創新高
美股弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，連帶影響今日台股開盤表現，以下跌7.77點開出，開在15,549.53點，早盤在台積電（2330）帶動下，聯電（2303）、聯發科（2454）助攻下，指數由黑翻紅，站上15,600關卡，續創歷史新高。
由於美國眾議院啟動川普彈劾程序，使政治不確定性上升，加上短線美股漲多拉回，科技巨頭FAANG與強勢股Tesla都出現2%以上跌幅，壓抑三大指數全面收黑。不過，費半指數則一枝獨秀收漲超過1.1%。
終場道瓊工業指數下跌89.28點，或0.28%，收在31008點；標普500指數下跌25.0點，或0.65%，收在3799.61點；Nasdaq指數下跌165.5點，或1.25%，收在13036.4點；費半指數上漲33.44點，或1.13%，收在2969.91點。
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