台積電回神 台股早盤突破15,600點、續創新高

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今(11)日台股上演大驚奇，原本下跌的大盤在最後半小時狂拉近百點，最後收在15557點，再創歷史新高，就連上周末傳出跳電的聯電(2303-TW)股價也大漲了4.4%，可見多頭氣盛。

2021-01-12 09:58