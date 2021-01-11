外資今賣超台積電7,167張 終止連11買

台積電（2330）今(11)日開低震盪，尾盤翻紅收在584元，再創歷史新高，上漲4元，市值15兆1,433.53億元；統計今年開紅盤以來六個交易日，股價上漲54元，市值增加1.4兆元；不過，外資今日轉為賣超7,167張，終止連十一買。

業界傳出台積電今年第1季包括蘋果、超微、聯發科（2454）的下單量維持高檔，法人也普遍看好台積電去年獲利表現及今年首季的展望，提早押寶法說會行情，今年開紅盤以來，股價持續走高，外資從去年12月24日持續買超，但今日則是轉為賣超。

台積電法說會預計周四召開，法人預計可望持續釋出正向訊息，今日股價開低，以577元開出，下跌3元，一度下滑至574元，不過，尾盤股價回神往上翻紅，終場收在584元，再創歷史新高，外資轉賣，投信則是買超367張，連二買，自營商賣超433張，合計三大法人賣超7,233張。