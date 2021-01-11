台股尾盤大單敲進 漲93點收15,557點、改寫新高

台股再創歷史新高，今（11）日開低走高，尾盤再度有大單敲進，台積電（2330）由黑翻紅，帶動指數收在最高點，大漲93.35點，收在15,557.3點，成交量達3,235.97億元；而櫃買市場今日也表現亮眼，OTC指數創13年新高，上漲1.87點收在188.89點。

美股期貨電子盤呈現下跌，亞洲主要股市則漲跌互見，陸股壓在盤下；台股今日多數時間在平盤附近震盪，午盤過後多軍再度發動攻勢，台積電上漲4元或0.68%，收在584元，再創歷史新高價，聯電（2303）、聯發科（2454）、國巨（2327）、穩懋（3105）等也紛紛走揚，挹注市場多頭信心；而貨櫃三雄也再啟攻勢，站回5日均線支撐。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，去年11月底曾經提出「國際政治不確定性下降、熱錢不能停、經濟基本面強勁復甦」等3項利多，勾勒台股形成完美多頭的遠景。而今回頭檢視，國際政治不確定性下降、經濟基本面強勁復甦仍成立，而民主黨的完全執政雖非當初預料，但完全執政將導致更多紓困方案推出，市場熱錢可能比當初預期還熱；也就是說，整體而言，台股仍具向上挺進的樂觀空間，惟短期難以避免高檔震盪，投資人追高宜謹慎。