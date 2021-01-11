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業界首創 元大證券及財富管理線上開戶一次完成

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股表現屢創新高，加上去年實施盤中零股交易，越來越多年輕族群大舉開戶進場。根據元大證券指出，2020年總開戶數創歷年新高，其中有新7成開戶者在40歲以下，顯示決定踏出投資生涯第一步的新血，人數有不斷攀升且年輕化之趨勢。

有鑑於此，為讓剛進入投資領域、口袋不深的年輕投資人，能更方便自由的分配投資比例，元大證券首發領先業界服務，開放客戶透過開戶通APP線上一次完成台股及財富管理兩種帳戶開立，並將開戶繁瑣的步驟予以簡化，三步驟5分鐘即可完成。

此外，也透過OCR(光學字符識別)及LBS(定位辨認)技術大幅簡化流程，不同於多數同業線上開戶僅支援單家銀行的限制，元大證券提供全台所有銀行存款帳戶皆可約定為交割扣款帳戶，突破許多過往的不便，也解決多數投資人線上開戶的最大痛點。

元大證券深耕金融創新不遺餘力，開戶通App獲玉山獎全國首獎及總統接見最高榮耀肯定。此外，開戶通App以國際級行動 App的資安防護標準，取得行動應用資安聯盟資安MAS標章，為用戶的資訊安全嚴格把關。

元大 資安

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