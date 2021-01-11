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群聯營運看好、股利22元起跳 今股價鎖漲停

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

群聯（8299）董事長潘健成近日表示，今年市場需求強勁、市場供給吃緊下，已對客戶調漲NAND Flash 控制晶片價格，此外，潘健成也指出，去年群聯營收獲利均創歷史新高之下，今年配發股利將自22元起跳，較前一年大幅增長，受到多項利多消息激勵，今（11）日早盤群聯股價鎖住漲停價，並創下近3年多股價新高。

潘健成近日表示，今年仍有上游供給吃緊的問題，但市場需求強勁，今年群聯營運沒有悲觀的理由，此外，群聯去年處分業外收益挹注，營收及獲利都創新高，今年股利配發將以22元起跳，較去年配發的13元，大幅成長約7成以上。

對於市場供需的情況，潘健成也表示，今年第1季供應商代工產能持續吃緊，吃緊的情況可能延續到5月，因此，群聯也已對客戶調漲價格，並不排除第2季仍可能再度調漲。

除了營運基本面看好之外，近日外資法人也調升群聯目標價。美系外資出具報告表示，今年DRAM和NAND都將迎來強勁成長的一年，資金行情更加推升記憶體股的評價想像，為此上修群聯目標價至480元。

受到多項利多消息激勵，今日群聯股價早盤開出之後一路攻上漲停價，盤中並有一度有逾千張漲停板買盤高掛，今日該股漲停價來到377元，股價也創下2017年10月以來，即近3年多的股價新高。

群聯 潘健成 營收

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