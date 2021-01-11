外資看台股喊出近2萬點天價 首選21檔飆股

摩根士丹利最新報告指出，台股企業獲利頻頻上修，加上疫情控制有成、市場流動性充沛，看好台股上攻「萬五」15,000點後表現續強，對今年底目標預測16,500點，樂觀情境下更挑戰19,000點，是外資首家樂觀台股可拼近20,000點天價的券商！

摩根士丹利並精選搶行情必買的21檔潛力股，包括權王台積電（2330）、代工大廠鴻海（2317）、電動車概念股台達電（2308）、面板雙虎友達（2409）、群創（3481）、被動元件大廠國巨（2327）、瑞儀（6176）、緯穎（6669）、景碩（3189）、致茂（2360）、中租-KY（5871）、元大金（2885）、台塑（1301）、南亞（1303）、儒鴻（1476）、聚陽（1477）、億豐（8464）、豐泰（9910）、百和（9938）、和大（1536）、及晶碩（6491）。

加上摩根士丹利後，外資圈已有四家券商都看好台股飛越16,000點大關，分別是日前將目標指數提高的里昂喊16,800點，美銀證16,650點，摩根大通16,600點，摩根士丹利基本指數16,500點。

摩根士丹利表示，根據12月調查，華爾街分析師對台灣企業2020年每股純益（EPS）成長維持19%不變，但2021年EPS增幅預測自11月的12%提高到13%，反映市場對台灣企業動能更樂觀，因此推升大盤強漲。

摩根士丹利指出，根據全球和台灣今年GDP潛能，合理推估台灣企業獲利在今年成長12%，且有別於去年半導體股一枝獨秀，今年非科技股成長不亞於科技股。不過也不排除台股整體基本或資金面有更樂觀的表現，因此另外模擬台灣企業獲利成長17%，則樂觀情境的台股指數將挑戰19,000點。

此外，摩根士丹利還模擬全球經濟若因疫情等利空降速成長，台股企業最悲觀的情況是獲利成長7%，推算出指數落在14,000點，較8日收盤僅有不到一成的下跌幅度，下檔具備強支撐。

至於摩根士丹利對台灣樂觀、基本及悲觀情境下的GDP表現，分別預期成長6%、3.8%與2%。

摩根士丹利補充，目前台股本益比雖然已經來到五年平均值上方兩個標準差，但市場充沛的流動性支撐指數，特別是內資捧場帶動交易爆量及證券劃撥存款餘額飆高，是外資匯入帶動台幣強勢的另一推力。其強調台股的下檔「很有限」（limited downside），擁有比其他亞股更高的殖利率也是支撐。

摩根士丹利表示，16,500點的目標隱含台股本益比提高到20倍，並不算很貴的評價，不過因相對目前大盤的潛在漲幅縮限到10%內，因此對台股評等「中立」，更推薦選股不選市，並樂觀非科技股的原物料、內需、健護、工業股等成長優於科技股，這些產業都評等「優於大盤」。