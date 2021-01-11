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台股震盪 認購權證增溫

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（11）日指數在平盤狹幅震盪，而權證市場量能增溫，今日午盤權證成交金額達31.87億元，占大盤成交金額來到1.09%，投資人看多情緒偏高，帶動認購權證量增。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股今（11）日指數在平盤狹幅震盪，而權證市場量能增溫，今日午盤權證成交金額達31.87億元，占大盤成交金額來到1.09%，投資人看多情緒偏高，帶動認購權證量增。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股今（11）日指數在平盤狹幅震盪，而權證市場量能增溫，今日午盤權證成交金額達31.87億元，占大盤成交金額來到1.09%，投資人看多情緒偏高，帶動認購權證量增。

就今日午盤前權證市場表現來看，認購成交金額比例維持在95.24%，而認售成交金額則降至4.76%。其中，交投最熱絡的權證，為連結鴻海（2317）的鴻海國泰08購02（078690）。

進一步來看，標的股權證金額前五名為聯電（2303）、台積電（2330）、國巨（2327）、長榮（2603）以及鴻海；標的股權證金額普遍呈現萎縮，包含：台積電、國巨、鴻海、聯發科（2454）以及華新科（2492）等；而標的股權證金額較前一個交易日增加有聯電、長榮、穩懋（3105）等等。

台股今日創新高後拉回平盤震盪，由於台積電在盤下震盪，壓抑指數表現，好在聯電、聯發科、國巨等持續走揚，帶動市場信心。展望後市，法人認為，外資元月開工後即見強勁買超回補，加上蘋果預計3年後推出電動車題材火熱，相關議題與周邊零組件供應商股價爆紅，資金行情與科技題材加持下皆有利於台股表現，建議投資人不妨逢低擇優布局，或選擇具業績支撐、產業趨勢領先個股分批逢低進場。

台積電

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