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台股狹幅震盪 跌38點開在15,425點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（8）日開盤下跌38.37點，開在15,425.58點，指數在平盤附近震盪，盤面上由聯電（2303）、聯發科（2454）引領市場信心，台積電（2330）、鴻海（2317）壓在盤下震盪。圖／聯合報系資料照片
台股今（8）日開盤下跌38.37點，開在15,425.58點，指數在平盤附近震盪，盤面上由聯電（2303）、聯發科（2454）引領市場信心，台積電（2330）、鴻海（2317）壓在盤下震盪。圖／聯合報系資料照片

台股今（8）日開盤下跌38.37點，開在15,425.58點，指數在平盤附近震盪，盤面上由聯電（2303）、聯發科（2454）引領市場信心，台積電（2330）、鴻海（2317）壓在盤下震盪。

上周五美股上沖下洗拉尾盤，四大指數收盤漲多跌少。由於12月非農就業人數衰退，增強了市場對更多刺激方案的期待，帶動整體股市早盤全面開高。不過，因少數民主黨議員公開反對紅包加碼，而造成美股盤中迅速翻黑下挫；所幸隨後拜登表示，正計畫推新一輪數兆美元紓困計畫，而激勵三大指數全數翻紅收高。

終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲56點，或0.18%，收在31097點；標普500指數上漲20.88點，或0.54%，收在3824.68點；Nasdaq指數上漲134.5點，或1.02%，收在13201.9點；費半指數下跌0.53點，或0.01%，收在2936.46點。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，雖然台股評價已到十年新高，但寬鬆的資金與營運持續成長的預期，將推動指數持續向上，短期或有漲多回檔，但對於2021年的看法仍是偏多樂觀，除非疫情失控且疫苗失效。

台股 美股

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