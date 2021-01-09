台積目標價…高盛喊643元

台積電14日法說會，外資看好展望積極上修，高盛證券昨（8）日報告指出，台積電因應5G、高速運算等市場需求強勁，進一步上調資本支出的機率大，預估今、明年資本支出將分別提高到210億及240億美元，帶動台積電總產能成長，獲利成長性擴大，大幅將目標價自505元升上643元。

台積電昨日公告12月營收為1,173億元，雖然不及樂觀派外資如摩根士丹利預測的1,300餘億元，但年營收成長幅度達25%，符合多數外資預估，美元計價營收也達陣財務預測。

目前高盛對台積電的股價預測為外資圈第二高，直追里昂證喊出的650元。高盛點出，外資投資人對台積電法說會將關注四焦點，包括對未來成長性有沒有更具體的說法、先進製程產能擴張計畫、全球5G建設的滲透預測、以及8吋和12吋產能吃緊對於獲利結構性改善的影響度。

高盛在台積電業績公告之前，即已預測去年新台幣營收成長25%，美元計價營收成長31%，先進製程需求持續強勁。