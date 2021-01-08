價格競爭加劇 郭明錤示警玉晶光恐臨下行風險

天風國際證券分析師郭明錤最新報告表示，市場高估玉晶光（3406）今年的營收及獲利，擔憂在面臨大立光的價格競爭下，「玉晶光的最壞尚未過去」，明年在舜宇光學擴產下，預測玉晶光的下行風險可能將隨之加劇。

郭明錤預測，大立光為提升產能利用率，將在今年上半年砍價iPhone中高階鏡頭ASP約15~25%，將直接影響玉晶光的訂單比重、產能利用率及毛利率；他表示，價格戰影響將自今年1月開始，預估玉晶光1月營收可能僅個位數年增甚至出現衰退。

郭明錤表示，預期舜宇光學將在明年擴產Apple鏡頭產能至少50%以上，將進一步加劇對玉晶光的價格競爭壓力；他認為，大立光在技術與良率優勢下，足以在價格戰中取得領先地位，但玉晶光將直接受到價格戰負面影響。

郭明錤預測，明年在iPhone鏡頭仍無顯著升級下，玉晶光的獲利可能因同時面對大立光與舜宇光學的價格競爭，再度停止成長或衰退。

他強調，未來iPhone主要鏡頭供應商包括大立光、玉晶光、舜宇光學；大立光近期股價可能承受賣壓，但仍具長期投資價值；舜宇光學可望受惠於Apple訂單，未來3年內顯著成長；玉晶光在今年逆境到來下，恐是主要輸家。